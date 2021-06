Lügde-U-Ausschuss: Warten auf die Jugendamtsakten

Es geht um 25 Kinder. Sie alle haben auf einem Campingplatz in Lügde oder in der Nähe sexuelle Gewalt erlebt oder zumindest auffälligen Kontakt zu den beiden Haupttätern Andreas V. und Mario S. gehabt. Und sie alle tauchen auf in Akten der Jugendämter in den Kreisen Lippe und Höxter.

Genau diese Akten hatte der Lügde-Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag von den beiden Kreisen angefordert. Dazu weitere Unterlagen, die Hinweise geben könnten, warum den Hinweisen auf die jahrelange sexuelle Gewalt nicht konsequent nachgegangen worden war.

Höxter schickte erst nur zwei Akten

Doch bis heute haben die Abgeordneten nicht alles bekommen. Einige Akten fehlen noch komplett. Andere sind so umfassend geschwärzt, dass sie nicht lesbar sind. Die beiden Landräte aus Lippe und Höxter mussten heute dem Ausschuss erklären, warum das so ist und bis wann die Unterlagen kommen sollen.