Lügde-U-Ausschuss: Jugendamtsleiter aus Höxter verändert seine Aussage

So gab der Behördenleiter diesmal zu, dass ihm schon Tage nach dem Bekanntwerden des Falls Lügde Akten zu sieben Kindern vorgelegt wurden. Das hatte er im April noch anders dargestellt und unter anderem behauptet, er kenne die Details der Fälle gar nicht genau.

"Nehmen Sie das eigentlich ernst, was wir hier machen?"

Mehrere Abgeordnete reagierten in der Sitzung am Freitag ungehalten auf die Aussagen des Jugendamtsleiters. Der Ausschussvorsitzende Martin Börschel (SPD) fragte zwischendurch: "Nehmen Sie das eigentlich ernst, was wir hier machen?"

Von Fehlern im Umgang mit den Hinweisen auf die sexuelle Gewalt an Kindern wollte der Jugendamtsleiter auch diesmal nicht sprechen. Er räumte lediglich ein, dass die Akten an mehreren Stellen nicht gut geführt gewesen seien. Das sei inzwischen verbessert worden. Außerdem sei das Personal für diesen Bereich des Jugendamts aufgestockt worden.