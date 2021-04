Lügde-U-Ausschuss: Jugendamtsmitarbeiterin verändert Aussage

Abgeordnete wollen "Handakte" lesen

"Das erscheint wenig plausibel" , sagt Josefine Paul, Abgeordnete der Grünen im NRW-Landtag, "das wirft vor allem die Frage auf, ob es noch weitere Handakten gibt, die dem Untersuchungsausschuss vorenthalten werden" .

Der CDU-Abgeordnete Dietmar Panske möchte wissen, was in der Handakte der Abteilungsleiterin drin steht: "Entscheidend ist, ab wann wusste sie von den Fällen und was hat das im Jugendamt Höxter ausgelöst?"

Ausschuss hat auch Landrat und Ex-Landrat geladen

Der Kreis Höxter hat zugesagt, dem Untersuchungsausschuss die aufgetauchte Akte zu schicken. Zuerst müssen allerdings alle Namen der Kinder und ihrer Familien geändert werden.

Das Jugendamt hatte frühzeitig Hinweise auf einen der beiden Haupttäter von Lügde erhalten und war ihnen nicht konsequent nachgegangen. Am 5. und 7. Mai sollen der Landrat aus Höxter, Michael Stickeln, und sein Vorgänger im Ausschuss aussagen.