Lügde-U-Ausschuss: Reul soll erst nach der Landtagswahl aussagen

Stattdessen soll die Zeit jetzt genutzt werden, um alles, was der Ausschuss bisher zum Fall des jahrelangen Kindesmissbrauchs in Lügde herausgefunden hat, in einem Teilbericht zu veröffentlichen. Das soll der Landtag kommende Woche erlauben.

Der neu gewählte Landtag soll dann nach der Wahl einen weiteren Untersuchungsausschuss beschließen. Rechtlich bindend kann das zwar nicht jetzt schon festgezurrt werden. Aber die vier Fraktionen wollen sich öffentlich darauf festlegen.

Konflikt um die Aussage von Innenminister Reul

Auf so eine Einigung hatte der Ausschuss-Vorsitzenden Martin Börschel (SPD) schon länger gedrängt. Er hatte vergangene Woche alle Fraktionen in einem Schreiben noch einmal "an die Wichtigkeit unserer Arbeit" erinnert. Beim Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt müsse "wenigstens für die Zukunft alles Erdenkliche" getan werden, um Fehler des Staates abzustellen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stand wegen Polizeifehlern in der Kritik

Hinter den Kulissen hatten vor allem CDU und SPD in den vergangenen Monaten darum gerungen, welche Zeugen noch vor der Landtagswahl aussagen müssen. Nach WDR-Informationen soll die SPD darauf gedrängt haben, Innenminister Reul noch zu vernehmen. Im Gegenzug hätte die CDU offenbar darauf bestanden, auch Minister der rot-grünen Vorgängerregierung zu laden.

Tatsächlich hat der Ausschuss sich bisher nur am Rande mit den Fehlern der Polizei beschäftigt. Im Mittelpunkt stand klar das Vorgehen mehrerer Jugendämter im Zusammenhang mit Lügde. Mehrere Abgeordnete waren dafür, diesen Bereich jetzt erstmal abzuschließen.