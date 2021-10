Fall Lügde: Ex-Landrat sagt doch noch persönlich aus

Bartels räumte im Ausschuss noch einmal grobe Fehler des Jugendamtes ein. Es habe einen "Tunnelblick" der Sachbearbeiterinnen gegeben. Die verschiedenen Hinweise und Gefährdungsmeldungen seien nie zusammengesetzt worden.

Experten checken Meldungen ans Jugendamt gegen

Eine persönliche Schuld dafür wollte Bartels nicht übernehmen: "Meine Verantwortung lag darin, aus dem, was passiert ist, Lehren zu ziehen." Das habe er getan, sagte er, bevor er aus gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt hatte.

So habe er zum Beispiel noch dafür gesorgt, dass Kindeswohlgefährdungsmeldungen von Experten außerhalb des Jugendamtes noch einmal gegengecheckt werden müssen - etwas, das es in nordrhein-westfälischen Jugendämtern so bisher nicht gibt.

Gesund genug für's Fernsehen - aber nicht für Aussage im Landtag?

Nach längerem Hin und Her hatte Bartels sich anfangs mit den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses geeinigt, dass er die Fragen nur schriftlich beantworten muss. Ein persönliches Erscheinen lehnte er wegen seiner Erkrankung ab.

Nachdem er die Antworten im vergangenen Mai zugesandt hatte, trat er allerdings als Gast in einer Fernsehshow des SWR auf. Das wollten die Abgeordneten des NRW-Landtags so nicht stehen lassen. Sie luden ihn ein weiteres Mal ein. Diesmal folgte Bartels der Bitte.

Stand: 04.10.2021, 20:07