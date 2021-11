Untersuchungsausschuss Lügde: Die letzte Zeugin sorgt für Verwunderung

Die Ausschuss-Mitglieder interessierte insbesondere, wer wann welchen Kenntnisstand im Ministerium hatte. Gab es Versäumnisse seitens der Dienstaufsicht? Hätte früher die Zuständigkeit an das Polizeipräsidium in Bielefeld übertragen werden müssen? Und ganz konkret: Wann hatte Daniela Lesmeister erstmals von dem Ausmaß der Taten in Lügde erfahren?

Lesmeister erfährt erstmals, was das LKA schon wusste

Daniela Lesmeister ist Polizei-Chefin im NRW-Innenministerium

Die Zeugin gab an, dass sie von den 1.000 Fällen, die am Vormittag des 30.01.2019 durch die Polizei in Lippe bekannt gemacht worden sind, durch eine Wiederholung der Pressekonferenz am späten Abend im WDR-Fernsehen erfahren habe. Sie warf der Polizeibehörde vor, das Ministerium nicht vor der PK informiert zu haben.

Doch eine E-Mail, die Lesmeister im Ausschuss vorgelegt wurde, belegte, dass das ihr unterstellte LKA bereits am Vortag davon wusste. Eine Mail, die sie - wie sie auf Nachfrage bestätigte - erstmals sah. Zur Verwunderung vieler Parlamentarier im Raum. "Das ist ein Ding!" , sagte knapp Markus Wagner ( AfD ).

Wann waren die Ausmaße der Straftaten klar?

Sowohl Andreas Bialas ( SPD ) als auch Verena Schäffer (Grüne) hielten Lesmeister vor, dass das Ministerium bereits vorher die Dimensionen hätten erahnen können, ja müssen. Denn bereits am 13. Dezember 2019 sei das Ministerium darüber informiert worden, dass es im Fall Lügde 30 Opfer gab, die zum Teil mutmaßlich über Jahre sexualisierte Gewalt erlitten hatten.

Daniela Lesmeister entgegnete, dass eine derart hohe Opferzahl "leider eine normale Zahl ist, die eine Kreispolizeibehörde bearbeiten muss" und dass dies "leider im absolut normalen Rahmen" sei. Eine Argumentation, die SPD und Grüne nicht überzeugte.

Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen