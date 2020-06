Fall Lügde: Unklare Zuständigkeit verlängerte Leiden um zwei Jahre

Es ist kurz vor Weihnachten 2016. Was die Mitarbeiterin des Jobcenters in Blomberg (Kreis Lippe) dem Jugendamt da über einen arbeitslosen Mann auf dem Campingplatz im benachbarten Lügde berichtet, klingt mehr als besorgniserregend: " Für Süßigkeiten tut die alles ", soll dieser Andreas V. über ein kleines Mädchen gesagt haben, das bei ihm wohnt.

Und: "Erst macht sie mich heiß, will kuscheln, und dann doch nicht. Frauen sind komisch. " Das Kind selbst soll gesagt haben, es " hasse den Geruch von stinkenden Männern ".

"K larer Hinweis auf möglichen sexuellen Missbrauch "