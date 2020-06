Fall Lügde: Jugendamtsleiter verweist auf Nachbarbehörde

Im Kindesmissbrauchsfall Lügde sieht der Leiter des Jugendamts im Kreis Lippe keine Versäumnisse bei seiner Behörde. Vielmehr habe man Entscheidungen des Jugendamts Hameln-Pyrmont auf niedersächsischer Seite - so wörtlich - "akzeptiert", sagte der Amtsleiter im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Fall Lügde am Montag (15.06.2020) in Düsseldorf.