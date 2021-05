Lügde: Jugendamt Höxter war für weiteres Kind zuständig

Lügde-Untersuchungsausschuss wartet seit Monaten auf Akten

"Ich habe generell hier den Eindruck, dass die Kreisverwaltung Höxter jetzt erst mit Aktivitäten loslegt, nachdem der Ausschuss so viel Druck gemacht hat", sagt Verena Schäffer, Abgeordnete der Grünen.

Immerhin wartet der Ausschuss seit Monaten auf angeforderte Akten. Mehrere leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes zeigten bei ihrer Befragung erstaunliche Wissenslücken. Eine Abteilungsleiterin veränderte im Nachhinein ihre Aussage.

Landrat Stickeln kündigte auch an, dass die gesamten Vorgänge in einer externen Untersuchung aufgearbeitet werden sollen. Den Auftrag dazu will er im Laufe dieses Jahres vergeben.

Ex-Landrat erkennt keinen Fehler

Solche Bemühungen hat es unter seinem Vorgänger Friethelm Spieker (CDU) nicht gegeben. Er ist politisch im Kreis Höxter verantwortlich gewesen, während Kinder aus dem Kreis in Lügde sexuelle Gewalt erlebt haben. Auch er hat am Freitag im NRW-Landtag ausgesagt.