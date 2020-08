Lügde-Ausschuss: Polizei-Widersprüche und Zwangsgeld

Der Campingplatz Eichwald in Lügde

Rückblende: Im Oktober 2018 landete ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz in Lügde bei der Polizei in Bad Pyrmont in Niedersachsen. Die Polizei in Niedersachsen befragte das betroffene Mädchen, das auch Aussagen über einen Missbrauch der Pflegetochter des Haupttäters Andreas V. machte. Der Fall zog immer weitere Kreise und weitete sich zu einem massiven Missbrauchsskandal aus.