Besserer Schutz für die Schwächsten

Und die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein. Ich muss gestehen: im ersten Moment war ich erschüttert.

So funktioniert unser Rechtssystem

Wäre frühzeitig bei Jugendamt oder Polizei den Hinweisen nachgegangen worden, hätte Kindern viel Leid erspart werden können. Dann wären die Täter vielleicht viel früher überführt worden.

Bettina Altenkamp, WDR-Landespolitik

Ganz schön viel: Hätte, wäre, könnte. Es ist aber nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das "hätte, wäre und könnte" zu gewichten. Sondern: klare Beweise, Vorsatz, einen Tatverdacht zu ermitteln. In jedem einzelnen Fall, für jeden einzelnen Mitarbeiter und Beamten. Und das war nicht möglich.

Strukturelles Versagen

Das muss jeder - auch wenn es vielleicht im ersten Moment fassungslos macht - respektieren. So funktioniert unser Rechtssystem. Und das ist auch gut so. Darauf kann sich jeder verlassen. Was nicht heißt, dass das strukturelle Versagen im Fall Lügde keine Folgen haben wird.