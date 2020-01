Missbrauchsfälle Lügde und Bergisch Gladbach hängen offenbar zusammen

Es waren Zeugenaussagen, die die Ermittler kurz vor Weihnachten auf die neue Spur brachten. Offenbar gibt es zwischen den Missbrauchsfällen von Lügde und Bergisch Gladbach Zusammenhänge. Dies erfuhr der WDR aus Ermittlerkreisen.

Demnach könnte sich der Missbrauchsfall zu einer ganz neuen Dimension auswachsen. Zeugenaussagen weisen auf Zusammenhänge zwischen dem Fall in Bergisch Gladbach und den Tätern auf dem Campingplatz in Lügde hin. Familienangehörige des Beschuldigten aus Bergisch Gladbach sollen über Jahre auch einen Stellplatz auf dem Campingplatz in Lügde gehabt haben.

Kontakte zum Haupttäter von Lügde

Nach WDR-Informationen hatte der Großvater des Beschuldigten aus Bergisch Gladbach von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er-Jahre einen Stellplatz im ostwestfälischen Lügde gepachtet. Der Großvater soll zudem früher selbst wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden sein, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Auch ein Cousin des Beschuldigten hat zwischen 2005 und 2009 in Lügde einen Campingwagen genutzt. Diesen Wagen hat er offenbar ausgerechnet Andreas V. verkauft – dem mittlerweile wegen vielfachen Kindesmissbrauchs verurteilten Haupttäter von Lügde.

Ermittlungen decken Netzwerk auf

Mehrere hundert Ermittler decken seit einigen Monaten ein ganzes Missbrauchsnetzwerk auf. Es ist eine der größten Ermittlungen, die es in NRW je gegeben hat. Ausgangspunkt war ein Fall in Bergisch Gladbach. Ein Mann soll sein zweijähriges Kind über einen längeren Zeitraum schwer missbraucht und auch Aufnahmen von seinen Taten gemacht haben.

Die Ermittler stellten seit Herbst 2019 große Datenmengen sicher. Bilder und Videos wurden offenbar hundertfach in Chats über Landesgrenzen hinweg ausgetauscht, Missbräuche live gefilmt und sogar Kinder für Taten getauscht. Bislang haben die Fahnder insgesamt 42 mutmaßliche Täter identifiziert. Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen bereits acht Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Datenmaterial aus Lügde in Bergisch Gladbach?

Außerdem haben die Ermittler nun beim Beschuldigten aus Bergisch Gladbach offenbar kinderpornografisches Material sichergestellt, das in Lügde entstanden sein soll. Darauf deuten zumindest die bisher ausgewerteten Geodaten der Dateien hin. Aus Sicherheitskreisen heißt es gegenüber dem WDR: Man glaube inzwischen nicht mehr an Zufälle.