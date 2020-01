Lügde und Bergisch Gladbach: Staatsanwälte sehen keinen Zusammenhang

Kölner Staatsanwaltschaft: keine Hinweise

Die Kölner Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen im Fall Bergisch Gladbach leitet, hat nach Angaben eines Sprechers keine Erkenntnisse über einen strafrechtlich bedeutsamen Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach und Lügde. "Wir haben keinerlei Erkenntnisse darüber gewonnen, dass Täter aus unserem Tatkomplex Bergisch Gladbach auch an den in Lügde begangenen Taten beteiligt gewesen sein könnten", sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Mittwoch (15.01.2020). Bei den Ermittlungen hätten sich "keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Sachverhalte ergeben", so Willuhn.

Staatsanwaltschaft Detmold: Keine Verbindungen erkennbar

Die Staatsanwaltschaft Detmold, die die Ermittlungen zum Tatkomplex Lügde geleitet hatte, sagte dem WDR auf Nachfrage: Die Polizei habe die Staatsanwaltschaft bislang nicht über einen möglichen Zusammenhang informiert.

"Wir sind jetzt über diese Agenturmeldungen darauf aufmerksam geworden, dass da angeblich Verbindungen bestehen sollten, die nach unserer Ansicht im Augenblick nicht erkennbar sind" , sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Detmold Ralf Vetter.

SPD fordert Überprüfung alter Fälle