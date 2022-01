NRW-AfD braucht einen neuen Landeschef

In einem Rundschreiben an die Mitglieder erklärt der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Euskirchen seinen Schritt. Lucassen wolle den Weg für eine jüngere Parteispitze frei machen. " Ich sehe mit Wohlwollen, dass es eine jüngere Generation in unserem Landesverband gibt, die in Verantwortung drängt und den Landesverband weiterführen will ", schreibt der 70-Jährige in dem Brief, der dem WDR vorliegt.

Erste Einzelspitze der Parteigeschichte

In dem Schreiben zählt er es vor allem als Erfolg auf, dass die Partei in Nordrhein-Westfalen durch ihn wieder eine Einzelspitze hatte. Vor seiner Wahl im Herbst 2019 hatte die AfD lange zwei sogenannte Sprecher, die den Landesverband anführten. Dieses Konstrukt hatte allerdings die Partei immer wieder in schwerwiegende innere Konflikte geführt.