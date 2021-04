Check-In im Biergarten: NRW setzt auf offene Lösung

Hintergrund dieser Diskussion ist, dass Restaurants, Hotels, Zoos oder Kneipen die persönlichen Daten der Gäste zur Kontaktnachverfolgung von Infizierten erfassen müssen - so regelt es die Coronaschutzverordnung in NRW und anderen Bundesländern. Name, Adresse, Telefonnummer und Zeitraum des Aufenthalts müssen die Besucher angeben. Im Sommer 2020 geschah das häufig mit der inzwischen berüchtigten Zettelwirtschaft, je nach Digitalkompetenz des Betreibers aber auch damals schon per App. Die Corona-Warn-App kann das trotz ihres jüngsten Updates nicht leisten, da sie pseudonym augebaut ist, also keine Klarnamen erfasst.

Alte Zettelwirtschaft hat Nachteile

Gegenüber digitalen Lösungen hat die Zettelwirtschaft des vergangenen Sommers mehrere Nachteile: Sie ist anfällig für Fake-Identitäten und hat zugleich Datenschutzprobleme, weil die Listen häufig offen einsehbar herumlagen. Außerdem ist die Weitergabe der Daten an die Gesundheitsämter in analoger Form aufwändig und langsam. Diese Probleme können Online-Tools lösen.

Das Land hatte bereits für die geplanten Modellkommunen zur Bedingung gemacht, dass sie Iris-kompatible Registrierungs-Apps zum Beispiel in Restaurants nutzen. Pinkwart erwägt derzeit, eine solche Vorgabe auch für Gastwirte im Sommer zu erlassen. Der Vorteil dieser Lösung: Jeder Anbieter von Online-Tools und Apps von "Vida" bis "Luca" kann die Iris-Schnittstelle in seine Software einbauen. Gastronomen oder Kunden können dann aus einer Vielzahl an Apps diejenige auswählen, die sie bevorzugen.