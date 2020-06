Hannelore Kraft zu Loveparade: "Wir bitten sie um Vergebung"

Der Tag des Loveparade-Unglücks zähle zu den " dunkelsten Tage in der Geschichte unseres Landes ", sagte der FDP-Abgeordnete Henning Höne: Der 24. Juli 2010, als in Duisburg mit der Loveparade eine Veranstaltung, die eigentlich "ein buntes Fest" werden sollte, in einer Katastrophe endete.

21 junge Menschen wurden in einer Massenpanik erdrückt, hunderte verletzt. Der Landtag gedachte am Donnerstag (25.06.2020) dieser Katastrophe mit mehreren Reden - darunter auch die damals amtierende NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD). Es war ihr erster Auftritt am Rednerpult des Parlaments seit ihrer Abwahl.