21 Menschen wurden bei einer Massenpanik auf der Loveparade 2010 in Duisburg getötet. Über 600 wurden verletzt

Weder McFit noch Schaller hätten sich bezüglich der Filiale in Brescia mit der Familie von Giulia Minola in Verbindung gesetzt, "noch gab es ansonsten in den letzten Jahren Kontaktversuche von Herrn Schaller zu den Hinterbliebenen" , sagte der deutsche Rechtsbeistand der Familie, der Kölner Anwalt Daniel Henneke-Sellerio.



"Für unsere Mandanten war die Nachricht in der Tat ein Schock" , so der Rechtsanwal. Dieses "Denkmal" nun direkt in der eigenen Stadt, sozusagen vor der Haustür, vorzufinden, sei kaum zu ertragen.

Erst im Januar 2019 hatte Minolas Mutter in Düsseldorf gegen die Teil-Einstellung des Loveparade-Strafprozesses Stellung bezogen. Nebenklägerin Zanacchi sprach von der Schuld der Verantwortungslosigkeit, von der Schuld der Loveparade-Macher, ein absolut ungeeignetes Gelände für die Loveparade 2010 gewählt zu haben.

Mehrfach äußerte sich Zanacchi enttäuscht über den Prozess und über die deutsche Justiz. Loveparade-Macher Schaller war nie angeklagt worden, sondern hatte lediglich als Zeuge aussagen müssen.

Anders als in Deutschland, wo die Namen der Loveparade-Todesopfer kaum bekannt sind, wird die Erinnerung an Giulia Minola in Brescia mit regelmäßigen Veranstaltungen wach gehalten. Erst im August habe es ein großes Konzert ihrer Lieblings-Musikgruppe auf einem großen Festival in Brescia gegeben, sagte Emanuele Galesi, Redakteur beim "Giornale di Brescia" .

Dabei gehe es auch darum zu zeigen, dass ihre Familie nicht allein sei. Galesi: "Die Geschichte von Giulia wird immer noch gesehen als eine enorme Tragödie und Ungerechtigkeit."

