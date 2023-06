Lotsen sollen mehr Jugendliche in die Ausbildung führen

Stand: 14.06.2023, 12:02 Uhr

10.000 Schülerinnen und Schüler sind in NRW an Berufskollegs in den Berufsvorbereitungsklassen. Bisher bekommen längst nicht alle einen Ausbildungsplatz. Politik und Wirtschaft wollen das ändern.