Pilotprojekt mit Lolli-Tests: Kaum Infektionen in Kitas

Nach einem Monat und zehntausenden Speichel-Proben zieht die Stadt Mönchengladbach eine erfreuliche Zwischenbilanz bei den so genannten Lolli-Selbsttests in Kitas. "Die Kitas sind keine Infektionsherde" , erklärte Oberbürgermeister Felix Heinrichs ( SPD ) am Donnerstag in der WDR -Sendung Westpol: Eins zu eins. "Das haben wir vorher geahnt und jetzt können wir es zeigen."

Seit Mitte April wurden 33 Kinder positiv getestet

Mönchengladbach hatte eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen und am 12. April auf eigene Faust Lolli-Selbsttests zunächst in 38 städtischen Kitas, kurz danach flächendeckend in allen 163 Einrichtungen im Stadtgebiet gestartet. Pro Woche sind nach Angaben der Stadt etwa 11.000 Personen getestet worden mit Pool-Testungen, davon allein 9.000 Kinder. Die Teststäbchen einer Kita-Gruppe werden dann in einem gemeinsamen Röhrchen im Labor als PCR-Test ausgewertet.