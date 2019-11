Was kann Logineo NRW?

Das Programm ist eine digitale Arbeitsplattform, mit deren Hilfe Lehrer ihre Arbeit besser organisieren können: Gemeinsame Kalender führen, Emails "rechtssicher" untereinander verschicken, Lernmaterialien in einer geschützten Cloud austauschen.

Wer kann die Plattform nutzen?

Schulen aller Formen können sich online anmelden. Dabei bekommt jede Schule ihre eigene Plattform, Datencloud und Kalender. Ziel des Ministeriums sei, jeden Monat 140 Schulen in NRW aufzunehmen, bis schließlich alle das System nutzen, so Richter.

Auf lange Sicht soll Logineo auch für Schüler zugänglich sein. An dieser Weiterentwicklung werde derzeit gearbeitet.

Wie steht es um die Datensicherheit?

Screenshot eines Kalenders auf Logineo NRW

Für besonders sensible Daten gibt es den sogenannten "Datensafe", eine webbasierte Cloud mit doppelter Zugangssicherung. Alle Daten auf Logineo würden in einem zertifizierten Rechenzentrum gehostet, heißt es vom Ministerium.

Was sagen die Lehrer?

Im Prinzip sei Logineo NRW ein wichtiger Schritt "zu einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in den Schulen" , sagt Sven Christoffer vom Verband Lehrer.NRW. Vollkommen ungelöst sei allerdings die Frage der Datensicherheit: Da die Schulen in NRW nur wenige schuleigene Rechner haben, werden Lehrer in der Regel auf ihren privaten Computern mit Logineo arbeiten müssen.

Das wiederum muss sich jede Lehrkraft beim Ministerium genehmigen lassen - und dabei auch zusichern, dass die notwendigen Sicherheitsstandards auf dem privaten Computer eingehalten werden. "Nicht jeder aber ist IT-Experte", sagt Christoffer. Wer seine Firewall oder andere Virenschutzprogramme nicht aktuell hält und dann gehackt wird, hafte persönlich für den Schaden.