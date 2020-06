NRW startet das virtuelle Klassenzimmer

Auch dies ist eine schmerzhafte Corona-Erfahrung, die Millionen Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrkräften in NRW machen mussten: Lernen zu Hause, Unterricht auf Distanz funktioniert an vielen Schulen des Landes auch im Jahr 2020 noch nicht. Technik, die dabei helfen könnte, ist zwar in vielen Haushalten vorhanden. Aber es fehlt oft die Software, die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler verbindet, um sich produktiv auszutauschen.

Lernplattformen für digitalen Unterricht

Einige Schulen nutzten Messenger, um mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu bleiben, andere installierten frei verfügbare Lernplattformen, um digitalen Unterricht anbieten zu können. Eine im Bildungsbereich weit verbreitete Lernplattform ("Moodle") hat das Land NRW nun zu einem eigenen System ausgebaut. Unter dem Namen "Logineo NRW LMS " soll es allen Schulen im Land kostenlos zur Verfügung gestellt werden, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch (10.06.2020).

Was kann das neue System?