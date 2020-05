Opposition will Schule und Kitas schneller öffnen

"Es ist nicht hinzunehmen, dass ein Großteil der Kinder weitere sieben Wochen von der Betreuung ausgeschlossen ist" , kritisierte Josefine Paul (Grüne) im Familienausschuss des Landtags. "Die vorgesehene Regelung, dass viele Kinder bis zum Sommer nur noch zwei Mal in die Kita gehen kann, stellt Eltern vor unzumutbaren Herausforderungen" , so Paul weiter.

Unterricht im Zoo oder Wald

Sollte der vorhandene Platz in den Kitas nicht ausreichen, könne man ja auch Räume außerhalb der Kitas nutzen, schlug SPD -Fraktionschef Thomas Kutschaty vor: "Warum nicht in den Pfarrsaal gehen?" Das gelte auch für Schulen. Hier könne er sich Zoos, Museen oder Waldschulen als außerschulische Lernorte vorstellen. Denn: "Drei Tage Unterricht bis zu den Sommerferien ist zu wenig" , so Kutschaty. Zudem dürften die Betreuungsangebote in den Sommerferien nicht komplett heruntergefahren werden.

Ausweitung der Corona-Tests gefordert