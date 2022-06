Pandemie: Lockerungen in Pflegeheimen in NRW

Ab Samstag werden in NRW in Pflegeheimen und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung die Coronaschutzmaßnahmen gelockert. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Demnach entfallen für alle Bewohnerinnen und Bewohner die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen. Das gelte auch für Bewohner, die nicht gegen Corona immunisiert sind. Auch Sommerfeste oder ähnliche Veranstaltungen sind wieder erlaubt.

Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen müssen allerdings weiterhin vorab einen Test vorlegen und eine medizinische Maske im Eingangsbereich und in den Fluren tragen. Das Messen der Temperatur entfällt für sie.