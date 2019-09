Lkw-Fahrer im Abseits: Hunderte Parkplätze fehlen

Studie fordert Bau neuer Parkflächen

Allein im Großraum Köln fehlen laut einer am Freitag (27.09.2019) veröffentlichten Studie der Kölner Industrie- und Handelskammer 700 Lkw-Parkplätze. Besonders überlastet seien die Parkplätze Aggertal-Süd und Frechen-Nord an der A4, Schloss-Röttgen-West an der A59, und Bedburger Land an der A61.

Um den Bedarf zu decken schlägt die Studie vor, neue Parkflächen für Lastwagen zu bauen. Das dauere aber sechs bis acht Jahre. Und das ist nicht das einzige Problem.

Widerstand vor Ort

Gegen den Bau neuer Stellplätze regt sich vor Ort Widerstand. So demonstrierten Anfang September (08.09.2019) rund 3.500 Menschen gegen neue Rastanlagen an der Autobahn 1 in Leverkusen und Burscheid. Sie fühlen sich schon jetzt durch den Lärm beeinträchtigt.