LKA baut Datenbank für ungelöste Mordfälle auf

Das Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen baut nach WDR-Informationen eine Datenbank zur Klärung ungelöster Mordfälle auf. In dieser sogenannten Cold-Case-Datenbank sollen Akten selbst aus den 1970er-Jahren noch erfasst werden. Dabei geht es um eine systematische Analyse dieser archivierten Fälle und auch darum, mögliche Parallelen abzugleichen.

Innenminister: Datenbank "ein wichtiges Signal"

Innenminister Herbert Reul

NRW-Innenminister Herbert Reul sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag, 19.02.2018): "Wir sind es nicht nur den Opfern schuldig, solche Verbrechen zu sühnen". Von dem Aufbau dieser Datenbank gehe "ein wichtiges Signal" aus. "Diese Akten werden nicht einfach geschlossen. Irgendwann fassen wir die Täter."

Kritik vom Bund Deutscher Kriminalbeamter

BDK-Vize Sebastian Fiedler

Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sieht in der Datenbank ein wichtiges, wenn auch spätes Signal. Allerdings offenbare die Landesregierung damit auch ein gravierendes Dilemma in der Polizeiarbeit, sagte der nordrhein-westfälische BDK-Vorsitzende Sebastian Fiedler am Sonntag (18.02.2018) dem WDR.

"In Bayern sind Beamte für die Aufarbeitung alter Mordfälle abgestellt, in NRW fehlt dafür das Personal" , sagte Fiedler, der auch stellvertretender BDK-Bundesvorsitzender ist. "Die Ermittler, die Mörder aufspüren sollen, sind mit aktuellen Fällen überlastet. Es gibt Kollegen, die arbeiten gleichzeitig in mehreren Mordkommissionen."

Außerdem werde immer weniger Wert auf speziell ausgebildetes Personal gelegt. "Es gibt lange nicht mehr die Expertise in den Polizeipräsidien."