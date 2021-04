Bundestagswahl: Mützenich ist Spitzenkandidat der NRW-SPD

Die spannenden weiteren Plätze

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 konnten die ersten 15 Kandidierenden über die NRW-Landesliste in den Bundestag einziehen. Damals holte die SPD 20,5 Prozent. Umfragen sehen sie aktuell deutlich unter diesem Ergebnis. Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Platzierungen zu sehen.

Der Bundesschatzmeister der Partei, Dietmar Nietan, wurde am Samstag auf Platz 17 gewählt. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal, die erstmals in den Bundestag will, steht auf Platz 20.

Lauterbach muss sein Direktmandat verteidigen

Einer der profiliertesten Gesundheitspolitiker in der Corona-Pandemie, Karl Lauterbach, ist auf Listenplatz 23 gelandet. Er wird wohl - wie schon im letzten Bundestagswahlkampf - darauf angewiesen sein, das Direkt-Mandat in seinem Wahlkreis "Leverkusen-Köln IV" zu holen. Dort fordert ihn die CDU -Politikerin Serap Güler heraus. Die Staatssekretärin für Integration in der NRW-Landesregierung möchte in die Bundespolitik wechseln.

Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, liegt mit Platz 36 von 82 relativ weit abgeschlagen. Sie hatte bei der letzten Bundestagswahl ihren Wahlkreis "Herne - Bochum II" direkt gewonnen.

Stand: 24.04.2021, 16:12