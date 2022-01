NRW-Linke wählt Spitzenkandidaten

Linke setzt auf soziale Themen

Landeschef Jules El-Khatib wurde beim Parteitag auf Platz 2 gewählt. Der Essener Soziologe arbeitet für Bundestagsabgeordnete seiner Partei. Er bekam 80 Prozent der Stimmen, wie auch Butterwegge hatte er keinen Gegenkandidaten.

Die Linke setzt im Wahlkampf vor allem auf soziale Themen. Sie will sich für kostenlose Kitaplätze einsetzen, für mehr sozialen Wohnungsbau und einen besseren Nahverkehr auch auf dem Land. Damit will die Partei im Mai den Wiedereinzug in den NRW-Landtag schaffen, nachdem ihr das vor fünf Jahren nur knapp nicht gelungen war.