Mögliche Vergabefehler bei Leverkusener Brücke beschäftigen Landtag

Weiterbau der neuen Brücke in Gefahr

Am Sonntag hatte der WDR in seinem Magazin Westpol darüber berichtet, dass der Landesbetrieb Straßen NRW bei der Vergabe des Bauauftrags mögliche Interessenkonflikte nicht angemessen berücksichtigt haben könnte. Nach den Recherchen soll der Baukonzern Hochtief den Zuschlag für den Weiterbau der Rheinbrücke erhalten haben. Doch eine Projektleiterin von Straßen NRW ist mit einem führenden Mitarbeiter von Hochtief verheiratet.