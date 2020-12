Leverkusener Rheinbrücke: Beim Neubau droht weitere Verzögerung

So seien schon andere Großprojekte gescheitert, erläutert der Jurist und nennt als Beispiel den Berliner Flughafen. Zehn Monate lange hatte die Firma Hochtief den Vertrag für den Bau und Betrieb schon in der Tasche, als herauskam, dass im Aufsichtsrat der Baufirma die gleiche Person sitzt wie in der Flughafen GmbH . 1999 kippte ein Gericht deshalb die komplette Ausschreibung. Die Kritik der Richter galt damals weniger der Baufirma als den Behörden. Die seien in der Pflicht, solche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Verkehrsministerium NRW schweigt zu Westpol-Anfrage