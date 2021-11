NRW-Datenschutzbeauftragte fordert verpflichtende Zertifizierung von Lern-Apps

Landesdatenschützerin Bettina Gayk sieht politischen Handlungsbedarf. Im Westpol-Interview fordert sie eine verpflichtende Zertifizierung von Apps für Kinder und Jugendliche: "Wenn man einen hohen Schutz der Kinder erreichen will, ist da der Gesetzgeber gefordert und müsste eine Zertifizierung dann auch gesetzlich vorschreiben. Sonst kommen wir da nicht weiter."

Freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen soll Ende 2021 kommen

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Sigrid Beer spricht sich ebenso für Zertifizierungen von Apps aus. Sie wirft dem Land NRW zudem vor, wenig für den Datenschutz an Schulen getan zu haben: "Da ist eine große Untätigkeit, während in anderen Ländern etwas passiert", sagt sie. Der Thüringer Datenschützer Lutz Hasse etwa habe an alle Schulen eine "White-List" mit Software-Empfehlungen geschickt. So etwas wünscht sich Beer auch für NRW : "Die Schulleitungen und auch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer sind vollkommen überfordert, die datenschutzrechtlichen Bedingungen zu klären und darzulegen, wie sicher die Software ist."

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) verweist darauf, dass eine solche Liste länderübergreifend vereinheitlicht werden müsse: Auf der Kultusministerkonferenz sei beschlossen worden, gemeinsam mit allen Landesdatenschutzbeauftragten an einer länderübergreifenden Liste von erlaubten IT-Anwendungen zu arbeiten, "weil wir eben nicht diesen Flickenteppich wollen." Gebauer hält zudem ein Gütesiegel für "wünschenswert" und im Interesse aller Länder: "Deswegen sollte man hier zusammen mit Land, den Ländern und dem Bund hier ein ordentliches Verfahren aufsetzen, was dann vielleicht am Ende des Tages tatsächlich das Gütesiegel mit sich bringt" , sagt sie.

Ende des Jahres soll zwar vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein IT-Sicherheitskennzeichen eingeführt werden, aber das ist bislang nur freiwillig und zunächst nur für E-Mail-Server und Breitbandrouter geplant. Am Karlsruher Institut für Technologie startet zudem bald ein Forschungsprojekt des Bundes: Ziel ist ein Gütesiegel, das Datenschutz garantiert – Lern-Apps könnten dann nicht nur von staatlichen, sondern auch von unabhängigen Prüfstellen zertifiziert werden.

Sicherheitsexpertin: Zertifizierungen sind der falsche Weg

Nach Einschätzung von Lilith Wittmann von Zerforschung sind Sicherheitskennzeichen der falsche Weg. "Software verändert sich im Wochenzyklus" , sagt sie. "Das würde dann bedeuten, dass man so eine Zertifizierung für Software quasi durchgehend weiterlaufen lassen müsste." Wichtiger sei es, den Landesdatenschützern die Möglichkeit zu geben, proaktiv mehr Apps zu testen und nach Sicherheitslücken zu suchen.