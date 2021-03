Leitentscheidung zur Braunkohle: Keine Garantie für fünf Dörfer

Hambacher Forst bleibt

In der neuen Leitentscheidung wird auch ausdrücklich der Erhalt des Hambacher Forstes und weiterer Waldflächen südlich des Tagebaus Hambach festgeschrieben. Insgesamt könnten so 650 Hektar Wald nachhaltig entwickelt werden. An den Tagebauen Hambach und Inden werden außerdem rund 900 Hektar landwirtschaftliche Flächen nun nicht in Anspruch genommen. Das bedeutet, dass nun auch Morschenich bestehen bleibt. In dem Ort am südlichen Rand des Tagebaus Hambach, leben fast keine Menschen mehr.