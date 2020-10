Landesregierung: Es bleibt bei der Umsiedlung von fünf Braunkohle-Dörfern

Strukturwandel und Rekultivierung

Zudem sind in der Leitentscheidung einige Grundpfeiler für den Strukturwandel festgelegt. So soll das Rheinische Revier zu einer " nachhaltigen Mobilitäts- und Energieregion umgebaut werden ". Ebenfalls geregelt wird die Rekultivierung der abgebaggerten Flächen. Wörtlich heißt es im Entwurf: "Die Landesregierung erwartet von der Bergbautreibenden, dass sie die Rekultivierung ambitionierter angeht."

Vierte Leitentscheidung des Landes

Eine Leitentscheidung ist die gesetzliche Grundlage für den Braunkohle-Abbau in NRW. Die nun vom Kabinett beschlossene Leitentscheidung ist die vierte in der Geschichte des Landes. Die drei vorherigen wurden 1987, 1991 und 2016 beschlossen. Der Landtag muss nun über den Gesetzentwurf abstimmen, bevor er in Kraft treten kann. Die Umsetzung sei dann eine gemeinsame Aufgabe von Land, Region und Gemeinden vor Ort, heißt es im Entwurf.