Auch nach den Sommerferien Lehrermangel in NRW wegen Corona

An den Schulen in NRW zeichnet sich auch nach den Sommerferien coronabedingt ein Lehrermangel ab. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, forderte am Sonntag (07.06.2020) 20.000 weitere Stellen. Ansonsten drohe massiver Unterrichtsausfall.

In der Pandemie hätten rund 20 Prozent der Lehrer gefehlt, die zu Risikogruppen gehören. Zwar dürften sie seit dem 3. Juni wieder unterrichten. Voraussichtlich würden aber auch nach den Ferien 15 Prozent aller Lehrkräfte nach ärztlicher Begutachtung keinen Präsenzunterricht erteilen können.