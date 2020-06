Elternverband fürchtet große Bildungslücken

Die Landeselternschaft der Gymnasien hat die Informationspolitik des NRW-Schulministeriums heftig kritisiert. Die Eltern seien "enttäuscht, wütend und frustriert", sagte die Vorsitzende, Jutta Löcher, am Montag (08.06.2020) in Düsseldorf. Laut einer Blitzumfrage der Lehrerelternschaft unter Rektoren von Gymnasien fühle sich auch Großteil der Schulleiter vom Ministerium schlecht informiert. An der Umfrage hatten sich 240 gymnasiale Leitungen beteiligt.

Bestandsaufnahme und Förderangebote

Die Hauptkritik der Eltern zielt auf ein fehlendes Konzept, wie die in der Coronakrise entstandenen Unterrichtslücken geschlossen werden sollen. Sie forderten bis zu den Sommerferien eine Bestandsaufnahme an allen Schulen darüber, wo die Schüler im Stoff stehen sowie individuelle Förderangebote während der Sommerferien.

Für drei mögliche Szenarien planen

Die Vorsitzende der Elternschaft, Jutta Löchner, forderte vom Ministerium einen Plan für drei mögliche Szenarien nach den Sommerferien:



für einen weitgehend normalen Schulalltag mit Präsenzunterricht;

für eingeschränkten Präsenzunterricht mit einem gewissen Video-Anteil;

einen Plan für einen erneuten kompletten Shut-Down.

Die Pläne müssten vom Ministerium erdacht werden. Die Schulen könnten dies nicht allein erarbeiten, so Löchner.