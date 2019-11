Viele verschiedene Ansätze

Bis die neuen Lehrer in den Schulen ankommen, versucht die Schulministerin, die Not mit anderen Ideen zu lindern. Zum Beispiel durch Seiteneinsteiger, das geht an Grundschulen inzwischen für die Fächer Englisch, Sport, Musik und Kunst. Oder, indem arbeitslose Lehrer für die gymnasiale Oberstufe übergangsweise an Grundschulen eingesetzt werden. Rund 400 Pädagogen haben diese Gelegenheit genutzt, einige von ihnen könnten auch langfristig an den Grundschulen bleiben, hofft man im Schulministerium.

Außerdem sind rund 800 bereits pensionierte Lehrer zurück in den Schuldienst gekommen, ungefähr 100 weitere haben ihren Rentenbeginn verschoben. Doch auch das reicht nicht aus, das weiß die Schulministerin. Deshalb will sie am Donnerstag (21.11.2019) weitere Maßnahmen gegen den Lehrermangel vorstellen.