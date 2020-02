Prognose: 15.000 Lehrer fehlen

Laut Lehrerbedarfsprognose fehlen in NRW in den nächsten zehn Jahren an Grund- und Förderschulen, Berufskollegs sowie an Schulformen der Sekundarstufe I rund 15.000 Lehrkräfte. Insgesamt gibt es in NRW laut Statistischem Landesamt etwas mehr als 200.000. Seit diesem Jahr kann an unattraktiven Schulstandorten und für Mangelfächer ein Lehrer-Zuschlag von 350 Euro brutto im Monat gezahlt werden.

Stand: 24.02.2020, 10:35