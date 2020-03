Cannabidiol-haltige Lebensmittel liegen zurzeit im Trend. Sie sollen angstlösend und entzündungshemmend wirken. Doch sie sind teilweise gesundheitsgefährdend. Zudem dürften die Mittel laut einer EU -Verordnung in Deutschland nicht verkauft werden. Trotzdem bekommt man sie in vielen Läden – in speziellen Shops, im Internet und sogar in Drogerien.

Ein Stoff in der Hanfpflanze

Cannabidiol (CBD) ist ein Stoff in der Hanfpflanze, ähnlich wie Tetrahydrocannabinol (THC). THC ist psychoaktiv und wirkt berauschend. CBD hingegen hat laut aktuellen Studien keine berauschende Wirkung.

Können wie ein Joint wirken

Die Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg hat verschiedene Öle und andere Lebensmittel, die CBD enthalten und auf dem deutschen Markt sind, untersucht. Sie fand heraus, dass ein Viertel der untersuchten Produkte einen zu hohen THC -Gehalt aufweist.