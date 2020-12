Land zahlt keinen Corona-Verdienstausfall bei Tönnies

Das Land will in der Coronakrise nicht für Verdienstausfälle beim Fleischkonzern Tönnies aufkommen. "Anträge der Subunternehmen der Firma Tönnies auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz sind abzulehnen", teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Tönnies war für einen Kommentar nicht erreichbar.