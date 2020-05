Laumann: "Gesundes Misstrauen gegenüber Schlachtindustrie ist gerechtfertigt"

Er erwarte von den Schlachthofbetreibern nun ein schlüssiges Hygienekonzept, das auch die Wohnsituation der Arbeiter und den Transport von der Wohnung zum Schlachthof einschließt, erklärte Laumann am Montag (11.05.2020).

Kein Zugriff auf private Wohnungen

Statt sich damit zu beschäftigen, wie Schlachthof-Schließungen nach Corona-Infektionen vor Gericht kassiert werden könnten, sollten sich die Schlachthofbetreiber lieber mit Hygiene-Konzepten beschäftigen.

Schlachtbetrieb musste geschlossen werden