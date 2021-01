Impfzentren: Gesundheitsminister rät, Termine online zu buchen

Ansturm auf Termine

Offenbar rechnet das Gesundheitsministerium mit einem heftigen Ansturm auf die Buchungshotlines und Frust in den Warteschleifen, wenn am kommenden Montag (25. Januar) die Terminvergabe beginnt. Der Start der Impfzentren selbst war gestern wegen Lieferengpässen bei Biontech / Pfizer um eine Woche verschoben worden.

In dieser Woche werden etwa eine Million Senioren in ganz NRW per Brief über ihr Impfangebot informiert. Die Terminvergabe beginnt am Montag ab 8.00 Uhr online unter www.116117.de oder telefonisch. Menschen, die im Rheinland leben, sollen die kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 01 wählen, Menschen in Westfalen die ebenfalls kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 02.