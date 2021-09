Corona-Lockerungen: Ab Freitag keine Masken im Freien mehr

Maskenpflicht in Schulen noch ungeklärt

Unklar ist bislang, wie es mit der Maskenpflicht in den Schulen weiter geht. Dazu wolle die Landesregierung in der kommenden Woche Klarheit schaffen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch. Das Thema sei schwierig, da einerseits die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgehe, andererseits vor einer neuen Infektionswelle gewarnt werde.

Die Schulen würden aber Anfang nächster Woche, rechtzeitig vor den am 11. Oktober startenden Herbstferien, informiert. Dazu werde es auch einen Brief an die Eltern geben.

NRW liegt unter bundesweiter Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in NRW derzeit bei 53,9, die Hospitalisierungsrate bei 1,31. NRW liegt damit unter dem bundesweiten Inzidenzwert von 61,0 (Stand Mittwoch, 29.09.2021).

Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes soll zunächst bis Ende Oktober Gültigkeit haben. Die aktuelle Coronaschutzverordnung für NRW vom 15. September galt ursprünglich bis 8. Oktober.

Stand: 29.09.2021, 17:19