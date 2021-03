Laumann will Schulschließungen unter 100er Inzidenz verbieten

Eigentlich sind die Schulen in NRW seit Montag wieder geöffnet. Doch einigen Städten, darunter Dortmund, ist das angesichts steigender Infektionszahlen offenbar zu riskant. Dort sollen Schüler zuhause bleiben, hieß es. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellte am Dienstagnachmittag klar: Sein Ministerium werde das nicht erlauben.

Er könne nicht nachvollziehen, dass Städten bei einer Inzidenz von unter 100 " nichts anderes einfällt, als gleich alle Schulen wieder zu schließen ". Erst am Montag war der Präsenzunterricht in den Schulen NRWs flächendeckend wieder gestartet. In Dortmund lag die Inzidenz am Dienstag bei 72. Am Mittwoch, verkündete Laumann, könnten in Dortmund alle Schüler zur Schule gehen.