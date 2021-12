NRW empfiehlt Booster-Impfung doch erst nach fünf Monaten

Das NRW-Gesundheitsministerium hat nach massiver Kritik seinen eigenen Erlass vom Montag zu möglichen Booster-Impfungen nach vier Wochen kassiert. Mit einem neuen Erlass vom Mittwoch stellt die oberste Gesundheitsbehörde des Landes nun klar: Eine Auffrischungsimpfung für Erwachsene ab 18 Jahren wird " im Regelfall " erst fünf Monate nach der sogenannten " Grundimmunisierung " empfohlen - also fünf Monate nach der letzten Impfung.

Im Rahmen kommunaler Impfangebote, also an sogenannten Impfstellen oder in Impfzentren, könnten sich Personen auch schon vier Monate nach ihrer letzten Impfung boostern lassen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Mittwoch. Wenn ein Mindestabstand von vier Monaten erreicht ist, seien impfwillige Personen "nicht zurückzuweisen", so der Wortlaut des Erlasses.

Ein hohes Tempo bei den Auffrischungen sei insbesondere zur Bekämpfung der Omikron-Variante notwendig.