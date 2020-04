NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) will trotz der besonderen Gefährdung durch das Corona-Virus keinen Aufnahmestopp in Altenheimen. Die Einrichtungen seien " der sensibelste Bereich " in der Pandemiekrise, sagte Laumann am Freitag (03.04.2020) in Düsseldorf.

Dennoch müssten Patienten, die etwa einen Schlaganfall hatten oder die nach dem Aufenthalt im Krankenhaus nicht mehr in ihre eigene Wohnung zurück kehren können, in Heimen untergebracht werden können. Dies solle in NRW anders geregelt werden als es zurzeit Niedersachsen tue.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Zwangstests und Isolation

Alle Patienten müssten allerdings vor Verlegung in ein Altenheim auf das Coronavisus getestet und im Heim 14 Tage lang isoliert werden.

Gegenwärtig gibt es in NRW 364 Corona-Infizierte in 134 vollstationären Pflegeeinrichtungen. 79 Menschen mit einer Corona-Infektion seien gestorben. Es gilt für Pflegeheime weiterhin ein absolutes Besuchsverbot.

Keine touristischen Reisen

Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner ( CDU ) rief alle Menschen in NRW dazu auf, in den beginnenden Osterferien touristische Reisen innerhalb des Landes sowie in die Niederlande oder nach Belgien zu unterlassen. " Alle nicht notwendigen Reisen und Bewegungen müssen unterbleiben ", sagte der Minister. " Wir müssen uns alle und unsere Nachbarn schützen ."

Dies sei für die Menschen in NRW besonders schwer, weil viele die Osterferien traditionell in den Niederlanden verbringen. Dort aber seien alle touristischen Ziele geschlossen.

Grenzen bleiben offen

Zugleich kündigte Holthoff-Pförtner an, die Grenzen würden nicht geschlossen. Grenzschließungen würden kein einziges Problem lösen, dafür aber Lieferketten und den Pendelverkehr behindern. Darüber sei er sich mit seinen Amtskollegen in Belgien und den Niederlanden einig.

Nordrhein-Westfalen sei mit Belgien und den Niederlanden wirtschaftlich und logistisch auf das Engste verbunden. Die Transportwege müssten als Lebensadern offen bleiben.

Allerdings seien sowohl Bundespolizei als als Landespolizei zu verstärkten Kontrollen angewiesen. Wer unterwegs ist, müsse damit rechnen, nach dem Grund seiner Reise gefragt zu werden.

Gesundheitsminister: "Es geht in die richtige Richtung"

Wie viele Politiker und Experten beobachtet auch Gesundheitsminister Laumann, mit welchem Tempo sich die Pandemie ausbreitet. Wichtigster Indikator dafür ist die Anzahl der Tage, in denen sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Mit Stand vom Freitag (03.04.2020) liegt dieser Wert nach offiziellen Angaben in NRW bei 9,4 Tagen. Am Dienstag waren es noch 8,9 Tage. " Es geht in die richtige Richtung ", sagte Laumann.

Aktuell sind laut Gesundheitsminister 18.534 Infizierte in NRW registriert. 220 Menschen sind bisher an den Folgen von Covid-19 gestorben. Im Krankenhaus behandelt wurden 1.650 Patienten, 599 von ihnen auf der Intensivstation. 480 mussten maschinell beatmet werden, das sind drei Prozent der Erkrankten. Diese Werte liegen auf dem gleichen Niveau, wie in den anderen Bundesländern.