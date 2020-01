Coronavirus: Bisher kein bestätigter Fall in NRW

Noch gebe es in NRW keinen Fall des Corona-Virus. Man müsse aber davon ausgehen, dass " wir irgendwann einen Menschen haben, der diesen Virus hat ", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl Laumann (CDU) am Mittwoch (29.01.2020). Die Fälle in Bayern " hätten genausogut hier in NRW sein können ."

Der vermeintliche Verdachtsfall, der am Mittwoch in Siegen aufgetreten ist, sei derzeit " in Überprüfung ". In Siegen sei bisher " alles richtig gemacht " worden. "Zurzeit kann von diesem Menschen keine Verbreitung der Krankheit ausgehen."

Fiebersenkende Mittel "ausreichend vorhanden"