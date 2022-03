Nach Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) ist nun auch sein Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem WDR . Demnach wurde der positive Test am Montag durchgeführt. Weitere Einzelheiten will das Ministerium im Laufe des Dienstags mitteilen.

Ministerpräsident Wüst in Israel in Isolation

Ebenfalls am Montag war auch Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wüst befindet sich derzeit auf seiner ersten großen Auslandsreise als Ministerpräsident in Israel. Dort wird er nun in den kommenden Tagen aus der Isolation heraus arbeiten, teilte Regierungssprecher Christian Wiermer mit. "Mir geht es prima, alles so weit in Ordnung" , erklärte Wüst am Montagnachmittag in einem Twitter-Video.