Laumann zieht Bilanz zu Corona-Impfungen: "Gigantische Impfaktion"

Kassenärzte fordern Impfregister

Auch die Vertreter der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) zeigten sich am Freitag zufrieden mit dem Verlauf der Impfkampagne. Der Vorstandsvorsitzende der KV Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, sprach sich in diesem Zusammenhang für die Einführung eines Impfregisters aus. Der Vorstandsvorsitzende der KV Nordrhein, Frank Bergmann, forderte eine verstärkte Aufklärungsstrategie zu den Vorteilen der Impfung.

Laumann kann Mangel an Impfstoffen " nicht ausschließen "

Unklar ist bislang, wie sich die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) ausgesprochene Warnung vor möglicherweise zu wenig Booster-Impfstoff auswirken wird. Laumann wollte am Freitag mögliche Engpässe nicht bestätigen. Für die Bestellung und Auslieferung der Impfstoffe an die Länder sei der Bund zuständig, Probleme bei der Versorgung könne er aber " nicht ausschließen ".

Video starten, abbrechen mit Escape Impfstoffmangel?! Gesundheitsminister Lauterbach in der Kritik. Aktuelle Stunde. . 42:24 Min. . UT . Verfügbar bis 23.12.2021. WDR. Von Nils Rode.

Hoffen auf Fortsetzung der 2G-Regel

Mit Spannung wird eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster erwartet, ob die 2G -Regelung im Einzelhandel standhält. Ein Gericht in Schleswig-Holstein hatte am Dienstag die Regeln für das Bundesland für rechtmäßig erklärt, in Niedersachsen wurde die 2G-Regel am Donnerstag gekippt. Kommende Woche will das Gericht in Münster über eine Klage entscheiden.