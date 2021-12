Kommentar: Laumanns Aussagen sind dreist und ungeschickt

Das Impfen in den Pflegeheimen ist komplizierter geworden

Zum Beispiel als er sich Anfang des Jahres rechtfertigen musste, warum denn der Impfstart angeblich so langsam verläuft in NRW. Und er, völlig zurecht, sinngemäß gesagt hat: Das Tempo ist erstmal nicht das Wichtigste, erst impfen wir die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen!

Auch beim Boostern hat Laumann dort anfangen lassen. Nur: Im Vergleich zu Januar und Februar ist es deutlich komplizierter geworden. Weil nicht mehr alle in einer Einrichtung einfach durchgeimpft werden können.

Aktuelle Zahlen aus den Heimen gibt es nicht

Es sind die Hausärztinnen und Ärzte, die die Impfungen durchführen. Und davon haben Menschen in einem Heim oft viele verschiedene. Außerdem spielt es jetzt eine Rolle, wie lange die zweite Impfung her ist.

Und eine Übersicht, wie viele Menschen schon durch sind, gibt es nicht. Denn die Hausärzte melden das gar nicht mehr. Es muss mühsam bei den Heimen abgefragt werden.

Auch CDU-Politiker haben Laumanns Zahlen geglaubt

All das weiß Laumann. Die richtige Aussage des Gesundheitsministers wäre also Ende Oktober gewesen: Wir haben angefangen mit dem Boostern. In 90 Prozent der Einrichtungen wird ein Impfangebot gemacht. Wie weit wir sind, können wir gerade noch nicht sagen.

Doch genau das hat Laumann eben nicht gesagt. Klingt ja auch nicht so erfolgreich. Er hat das Wort „Angebot“ gar nicht in den Mund genommen. Und er hat sich auch nicht versprochen. Er hat die Zahl "90 Prozent" so oft zusammen mit „durchgeimpft“ oder „abgeschlossen“ benutzt, dass sogar Politiker seiner eigenen Partei total überzeugt davon waren, dass das stimmt.

Laumanns Behauptung lässt sich leicht entlarven

Anstatt einzuräumen, was falsch war, haben Laumann und die Pressestelle seines Ministerium auch noch behauptet, er habe die Zahlen nie falsch dargestellt. Das ist dreist. Und auch noch ziemlich ungeschickt. Es lässt sich ja mit ein paar Aufnahmen aus dem Archiv entlarven.

Stattdessen sollte Laumann wieder zu dem zurückkehren, was ihm Anfang des Jahres Respekt eingebracht hat. Ehrlich beschreiben, was gut läuft, aber auch, was schwierig ist oder wo es hakt.

Bitte ehrlich sagen, was gut läuft - und wo es hakt

Das Boostern in den Pflegeeinrichtungen in NRW ist ja keine Geschichte des Versagens. Nach allem, was wir wissen, dürften dort inzwischen mehr als Dreiviertel der Menschen die dritte Impfung bekommen haben.

Aber es ist eben auch keine reine Erfolgsgeschichte, für die man sich selbst bejubeln muss. Und genau das hat Laumann wochenlang zu unrecht getan. Und damit das Risiko in den Pflegeeinrichtungen die ganze Zeit runtergespielt.

Stand: 20.12.2021, 17:01