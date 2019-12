Land fördert Lastenräder in NRW - eine erste Bilanz

Bis zu 1.000 Euro Zuschuss für Privatpersonen

Die Familie des 35-Jährigen liegt im Trend. Seit mehr als einem Jahr fördert das Land NRW E-Lastenräder. Davon profitieren besonders Familien, die damit ihre Kinder durch die Stadt kutschieren können. Mehr als 2.800 Lastenräder wurden bereits gesponsert. "Das ist für uns ein gutes Ergebnis, so viel hätten wir nicht erwartet", sagt Burkard von Reis von der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg.