NRW will Antisemitismus an Schulen bekämpfen

"In jedem Fall muss die Bekämpfung antijüdischer Polemik und Gewalt überall verankert werden." Das hat der CDU -Politiker Armin Laschet in einem Interview mit dem Nachrichtendienst epd erklärt, das am Sonntag (13.05.2018) veröffentlicht wurde.

Vor allem an Schulen will der NRW-Ministerpräsident eingreifen - und gemeinsam mit Schulleitern erarbeiten, wie auf antisemitisches Mobbing reagiert werden kann. Die aktuelle Debatte über das Thema zeige, dass es eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung gäbe.